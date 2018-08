Villingen-Schwenningen Renommierte Ensembles treten auf

"Seidig und samtig" wird dafür das Trompetenspiel von Gábor Boldoczki gelobt. Er und die Prague Philharmonia widmen ihr Konzert am 22. März den böhmischen Musikern ihrer Heimat, die für ihre leichtfüßige Spielfreude bekannt waren. Eine große Herrscherin steht im Zentrum des Programms des La Folia Barockorchesters am 3. Mai: Kleopatra. Die gefeierte Sopranistin Regula Mühlemann zeichnet virtuos ein facettenreiches Bild der Königin vom Nil. Als Königin der Instrumente gilt übrigens die Orgel; Organist Christian Schmitt und die Württembergische Philharmonie Reutlingen beweisen im Meisterkonzert am 6. Juni, weshalb dies so ist.

Die Konzerte im Großen Zyklus können als Festabonnement oder mit anderen Terminen des Amts für Kultur in einem Wahlabo gebucht werden. Weitere Informationen erteilt das Amt für Kultur unter Telefon 07721/82 23 12 oder E-Mail tickets@villingen-schwenningen.de. Karten im freien Verkauf sind unter anderem bei den Tourist-Info & Ticket-Services in Villingen und Schwenningen erhältlich.