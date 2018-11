Villingen-Schwenningen René Borbonus weckt Zuhörer auf

Villingen-Schwenningen. die Stadt hatte gerufen und viele kamen. Kubon stieg über die Ifo-Umfrage bei der Wirtschaft in das Thema ein, die eine wachsende Verunsicherung zeige. Diese Aussage für Deutschland wollte er jedoch für die Region nicht ganz so stehen lassen. Er sieht im Mittelstand einen Anker mit Innovationskraft und Flexibilität, wie sie in dieser Zeit notwendig sei. Danach ging er darauf ein, was die Verwaltung geschaffen hat. Man versuche lösungsorientierte Rahmenbedingungen zu schaffen und investiere beispielsweise fünf Millionen Euro pro Jahr in das Breitbandnetz. Bei den Straßen würde es jedoch noch eine Zeit brauchen, bis die Prioritätenliste abgearbeitet sei. In seiner Rede nannte er als Erfolge beispielsweise die Ansiedelung von IMS Gear und die Erweiterung von Jenoptik, beides im Gebiet Salzbrube. Zudem verwies er auf den Baustart des Zubringers Ost im kommenden Jahr und auf den Verkauf des alten Schlachthofes in Schwenningen an das Unternehmen Haller Industriebau.

Erfolge sieht er zudem im Tourismus, so habe Villingen-Schwenningen ein Plus von 26 Prozent an Übernachtungen bis August, im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und er freue sich auf den Hotelbau in der Salinenstraße.

René Borbonus ist nicht einfach nur Rhetoriker und Redner, sein Auftritt kam nahe an Entertainment heran. Redefloskeln wie "Wir haben uns hier versammelt weil..." und "Vielen Dank, dass Sie so zahlreich erschienen sind.", nannte er "aktive Zuhörersterbehilfe". Die Sätze solle man streichen. Er gab in einer knappen Stunde einige Tipps wie man es besser machen kann. Dabei will er keine Konventionen brechen, wie er betonte, aber man solle diese am richtigen Platz einsetzen.