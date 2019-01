Villingen-Schwenningen Rekordzahl im s’Hebammenhaus

Das Herzstück und regionale Alleinstellungsmerkmal des s’Hebammenhaus im Umkreis von etwa 65 Kilometer habe auch letztes Jahr wieder in der 1:1-Begleitung von werdenden Familien bei der Geburt ihres Kindes bestanden. Die ausführlich vorbereiteten, gut aufgeklärten und bewusst entschiedenen Eltern hätten innerhalb ihres persönlichen Geburtszeitraumes zu jeder Zeit eine der zehn Geburtshelferinnen über die Hotline erreichen können. Nach telefonischer Beratung oder Hausbesuch starteten mit neuer Höchstzahl 219 Geburtsbetreuungen in Begleitung der Hebammen dieser Einrichtung – davon 155 Geburten in den Räumlichkeiten am Hallenbad und 64 in den vier Wänden der künftigen Eltern.

Das Verhältnis Mädchen zu Jungen war mit 102:117 nahe an den Vorjahren. Wie auch zuvor waren Frauen aller Altersstufen zwischen 17 und 44 Jahren unter den Gebärenden vertreten. Die weitesten Anfahrten nahmen Eltern aus Sipplingen am Bodensee, Stockach, Hilzingen, Ühlingen-Birkendorf (Kreis Waldshut), Meßstetten (Zollernalbkreis) und Feldberg in Kauf, um erstmals oder erneut mit den Villinger Geburtshelferinnen zu gebären.

Da die liegende Geburt generell bei Geburten im häuslichen oder Geburtshausbereich selten (6,1 Prozent) ist, entschieden sich auch in 2018 wieder die meisten Frauen für eine aktive Geburtshaltung: 35,8 Prozent begrüßten ihr Baby in knieender Haltung, 16 Prozent in sitzender oder hockender Position, 5,7 Prozent stehend – ein neuer Boom katapultierte die Wassergeburten mit 25,9 Prozent auf Platz zwei.

Mit 23 Weiterleitungen (10,5 Prozent) an eine der umliegenden Kliniken während und vier Verlegungen nach der Geburt (1,83 Prozent) sowie vier Einsätzen des Babynotarztes liegt das s’Hebammenhaus deutlich unter dem bundesdeutschen Durchschnitt von 16,2 Prozent. Dennoch wird jeder einzelne Fall im Rahmen des Qualitätsmanagements auf Prozess- und Ergebnisqualität nachevaluiert. Hebammen aus dem Geburtshaus wurden außerdem vom Rettungsdienst zu zwei Geburtennotrufen über die Leitstelle hinzugerufen.

"Dass auch 2018 wieder drei Familien bereits mit der vierten Schwangerschaft und Geburt ins Geburtshaus am Hallenbad kamen zeigt, welchen Stellenwert dieses Angebot für Frauen aus Villingen-Schwenningen und den Umlandgemeinden und Nachbarkreisen für die individuelle Wahlfreiheit hat", so die Einrichtung stolz.

Interessierte sind an jedem dritten Montag jeden Monats um 19.30 Uhr eingeladen, das s´Hebammenhaus mit seinen Hebammen kennenzulernen.