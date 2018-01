Villingen-Schwenningen Rekord: sieben Neujahrsbabys in VS

Was den Chefarzt überrascht, ist der bundesweit steigende Anteil der Frauen, die sich einen Kaiserschnitt wünschen. Die Sectiorate liegt in seiner Klinik inzwischen bei 32 Prozent und damit zwar noch unter dem Bundesdurchschnitt, gleichwohl sinnen Zieger und sein Team nach den Ursachen. "Wir wissen es nicht", gibt er zu. Ein "Bonding", der Körperkontakt von Mutter und Kind sofort nach der Geburt, ist auch nach einem Kaiserschnitt möglich, zumal bei 90 Prozent dieser Geburten nur Teilnarkosen vorgenommen werden und die Mutter bei Bewusstsein ist. Trotzdem versuche er jede werdende Mutter, bei der ein Kaiserschnitt nicht aus medizinischen Gründen angesagt ist, von den Vorteilen einer natürlichen, also vaginalen Geburt zu überzeugen.

Die Aufenthaltsdauer von Mutter und Kind hat sich am Schwarzwald-Baar-Klinikum in Villingen-Schwenningen in den vergangenen Jahrzehnten erheblich verkürzt: Nach Spontangeburten sind es 2,5 Tage, nach Kaiserschnitt 4,2. "Da bleibt bei Erstgebärenden wenig Zeit für Hilfen und Beratungen", bedauert Zieger.

Feste Besuchszeiten

Feste Besuchszeiten für Freunde und Arbeitskollegen wurden deshalb eingeführt, um die verbleibende Zeit intensiver nutzen zu können. So stehen zwei Stillberaterinnen zur Verfügung, und es werden praktische Tipps zum Beispiel für das richtige Wickeln gegeben. Freilich können werdende Eltern auch den allgemeinen Informationsabend sowie diverse Geburtsvorbereitungskurse und nach der Geburt eine Stillgruppe besuchen.

"Frühe Hilfen"

Seit September 2015 wurde am Klinikum zusammen mit den Jugendämtern von Stadt und Landkreis zudem eine Koordinierungsstelle für ­"Frühe Hilfen" eingerichtet. Seither habe man, sagt ­Hebamme Margit Schlau, die den Kooperationsvertrag zusammen mit einer Kinderkrankenschwester und einer Sozialarbeiterin erfüllt, rund 500 Frauen – häufig ganz junge und alleinerziehende, psychisch erkrankte oder in Armut lebende Mütter – Hilfe angedeihen lassen können.