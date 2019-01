Villingen-Schwenningen Reiter bekommen keine Rosskur

Villingen-Schwenningen. Was war die Aufregung vor der Weihnachtspause groß, vor allem unter den erfahrenen Reitern der Historischen Bürgerwehr Villingen. Weitere Auflagen aus dem Ordnungsamt der Stadt sollten sie erfüllen: Doch ob es um die Verpflichtung zu einer Gelassenheitsprüfung oder einem Reitstundennachweis ging: Die Schmerz- und Machbarkeitsgrenze war erreicht. "Im Augenblick ist das von unserer Seite nicht erfüllbar", kommentierte der Bürgerwehr-Vorsitzende Karl-Heinz Schwert die geplanten Einschnitte. Die Furcht war berechtigt: Ist das das Ende der berittenen Umzugsteilnehmer in VS? "Bloß nicht", entfährt es nicht nur einer Doppelstädterin, "das ist doch mit das schönste am ganzen Umzug."

Erleichterung groß

Karl-Heinz Schwert gibt nach den Gesprächen von Anselm Säger, Zunftmeister der Historischen Narrozunft Villingen und damit automatisch Vorstandsmitglied in der Bürgerwehr, Entwarnung. "Wir freuen uns, dass wir reiten dürfen." Mit dem gefundenen Kompromiss "sind wir auf dem richtigen Weg." Noch habe er jedoch nichts Schriftliches in der Hand, fügt er vorsichtig hinzu. Vor vier Wochen hörte sich das Gespräch mit dem Bürgerwehr-Chef anders an: "Wenn die Vorschriften so bleiben, sehen wir uns nicht in der Lage zu reiten."