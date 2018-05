Villingen-Schwenningen Reise mit Technik und Weißwurst

Beim Zwischenstopp in Friedrichshafen besichtigten die Schüler die Firma ZF. Es gab eine Führung in zwei Gruppen. Zuerst wurde ein Imagefilm des Unternehmens vorgeführt, dem sich eine Besichtigung des Forums von ZF anschloss, bei der es einen Einblick in die Geschichte des Unternehmens gab. Angefangen von der ersten Produktion eines PKW-Getriebes aus den 20er-Jahren, bis hin zu den Bus-, Lkw-, und Pkw-Getrieben, wie sie heute hergestellt und eingebaut werden. Dem folgte das Thema Zukunft und die Betrachtung von intelligenten Getrieben, Anschnallgurten, Airbags und Bremsen, wie sie heute teilweise schon verbaut werden.

Probesitzen im BMW

Anschließend ging es weiter nach München. Weiteres Programm war allerdings erst für den nächsten Tag vorgesehen. Nach einem traditionellen Weißwurst-Frühstück in der Münchner Innenstadt wurde das Deutsche Museum besucht. Dort erkundeten die Schüler in kleinen Gruppen die Geschichte der Technik vergangener Jahre. Am Nachmittag fand eine beeindruckende Vorführung an der Hochspannungsanlage im Museum statt.