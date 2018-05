Villingen-Schwenningen Reichsbürger im Visier des Verfassungsschutzes

Villingen-Schwenningen. 2500 so genannte "Reichsbürger" oder Selbstverwalter sind dem Verfassungsschutz in Baden-Württemberg bekannt. Pressesprecher Georg Spielberg verweist im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten auf den Verfassungsschutzbericht des Landes, wonach diese Personen erst seit Ende November 2016 vom Verfassungsschutz verstärkt in den Blick genommen werden und man sich nach wie vor in der Bestandsaufnahme befinde. Die Dunkelziffer ist ohnehin höher, da diese Form des Extremismus häufig verdeckt stattfindet – sie verneinen die Existenz der Bundesrepublik, spinnen Verschwörungstheorien und weigern sich beispielsweise, Steuern oder Bußgelder zu bezahlen. Und auch, indem sie Repräsentanten des Staates diffamieren oder bedrohen, fallen manche Reichsbürger auf.

Häufig werden sie dem rechten Spektrum zugeordnet – in ihrem Milieu sind Gruppierungen wie der "Amt Deutscher Heimatbund", der "Bundesstaat Baden" oder auch "Deutsches Reich heute" zu Hause. Allerdings räumt der Verfassungsschutz ein, dass es keine belastbaren Erkenntnisse über ihre Bezüge zur rechtsextremistischen Szene, wenngleich es Schnittmengen mit der rechtsextremistischen Szene gebe, "insbesondere aufgrund von rassistischen, antisemitischen oder geschichts-revisionistischen Elementen".

Der Schwarzwald-Baar-Kreis mit seinen durchaus nennenswerten rechtsgerichteten Bewegungen und Gruppierungen dürfte daher einen nahrhaften Boden für die Reichsbürger bilden. Doch stattdessen sind im Schwarzwald-Baar-Kreis sogar unterdurchschnittlich viele Reichsbürger "registriert": Von den 2500 Reichsbürgern im Land, die sich auf die 35 Landkreise verteilen, kommen lediglich 30 aus der hiesigen Region, erklärt Dieter Popp vom Polizeipräsidium Tuttlingen auf Anfrage des Schwarzwälder Boten.