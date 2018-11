Villingen-Schwenningen Reicher Geldsegen für Projekte

Ein Spendengeld in Höhe von 300 Euro konnte Uschi Warrle namens des katholischen Gemeindeteams an die Musikgruppe überreichen. Dies soll ein Beitrag sein für die Neuanschaffung einer mobilen Musikanlage mit Verstärker und Mikrofonen für ihre weiteren Auftritte, die den Beschenkten sichtlich viel Freude bereitete. Die seit 13 Jahren bestehende Band unter Leitung von Gerhard Kurz habe sogar schon im Freizeitpark Rust gespielt, wie Michel Eisele bei seinen Dankesworten hervorhob.

Desweiteren durften die Leiterinnen des Kindergartens St. Bruder Klaus, Roswitha Büchele und Sarah Zürcher, eine Spende von 500 Euro entgegennehmen. Dieser Betrag soll für Renovierungs- und Umbauarbeiten im Kindergarten verwendet werden, wie die beiden Verantwortlichen bei ihrem Dank bestätigten.

Ein weiterer Betrag in Höhe von 500 Euro wird als Spende für die Rettung von Flüchtlingen per Schiff reserviert. In den Genuss einer Spende aus dem Erlös der Kinderkleidungmärkte kam der Freundeskreis Oradea-VS-Villingen, vertreten durch Irmgard Rösch, die sich herzlich für die großzügige Spende bedankte. Mit dem Geld wird die Pflege der "Namenlosen Kleinkinder" in der Kinderklinik Oradea unterstützt, zum Teil wird es auch für die Zahlung der Transportkosten bei den Hilfstransporten verwendet. Diese müssen ausschließlich mit Spendengeldern finanziert werden, was oftmals große Probleme verursacht.