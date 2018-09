Villingen-Schwenningen Reich an Sagen

Sie hat die umfangreiche Sagenwelt der schwäbischen Alb recherchiert und lässt diese in freiem Vortrag lebendig werden. Wissenswerte geschichtliche Hintergründe ergänzen den Vortrag. Der Eintritt kostet drei Euro zuzüglich Museumseintritts, Kinder zahlen 1,50 Euro.

Von Persil bis Maggi

Ein besonderes Kleinod des Freilichtmuseums ist das Kaufhaus Pfeiffer aus Stetten am kalten Markt. Das interessante Gebäude und die originale Ladeneinrichtung mit dem Warenangebot sind einzigartig. Während der offenen Führung am Donnerstag, 13. September, ab 15 Uhr erfahren die Besucher mehr über die Hausgeschichte des Kaufhauses, über das Leben der Bewohner sowie das immense Warensortiment, von Persil über Maggi bis hin zur Feinstrumpfhose. Bis zum Tod des Besitzers Mitte der 1990er-Jahre war das Kaufhaus Pfeiffer in Stetten am kalten Markt noch in Betrieb, inklusive der originalen Ladeneinrichtung von 1925. Im Nachlass fand sich ein unglaublicher Schatz an Waren, die sich im Laufe der Jahrzehnte angesammelt hatten. Diese Führung ist offen für alle Museumsbesucher. Eine Anmeldung unter 07461/9 26 32 04 ist erwünscht.