Villingen-Schwenningen Reibungsloser Transport ist wichtig

Es dürfe in Zeiten der Digitalisierung nicht sein, dass Informationen erst wenige Kilometer vor einer Streckensperrung und lediglich auf Anfrage verfügbar gemacht werden. Ebenfalls auf der Agenda des Meinungsaustausches standen die drohenden Diesel-Fahrverbote und die mögliche Einführung der Blauen Plakette. Derartige verkehrsbeschränkende Maßnahmen hätten teils gravierende Auswirkungen auf Unternehmen und ihre Beschäftigten. Pendlerströme sowie Liefer- und Kundenverkehre würden massiv eingeschränkt. Sämtliche Maßnahmen zur Luftreinhaltung müssten daher die Aufrechterhaltung des Wirtschaftsverkehrs sicherstellen und dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit entsprechen. Streckenbezogene Fahrverbote dürften nur als letztes Mittel eingesetzt werden, so die Forderung der Wirtschaft. An dem Gespräch mit zahlreichen Transportunternehmern aus Baden-Württemberg nahmen Karl Rombach, Vorsitzender des Verkehrsausschusses, und die verkehrspolitischen Sprecher der Landtagsfraktionen teil. Dazu zählten Thomas Dörflinger (CDU), Hermann Katzenstein (Grüne), Jochen Haußmann (FDP), Martin Rivoir (SPD) und Hans Peter Strauch (AfD).