Villingen-Schwenningen Refugio wird weiterhin gebraucht

"Wir leben die Menschenrechte auch für diejenigen, die zu uns kommen und das muss auch so bleiben." Die Worte von Ruth Holtzhauer unterstrichen die Arbeit des Psychosozialen Zentrums und Kontaktstelle für traumatisierte Flüchtlinge "Refugio VS" in 20 Jahren.

Villingen-Schwenningen. Die Vorstandsfrau der ersten Stunde sprach damit den rund 200 Gäste im Muslenzentrum in Schwenningen aus dem Herzen, die zur Jubiläumsfeier mit Gesprächen, Musik und Tanz gekommen waren. Unter ihnen auch die "Eltern" von Refugio VS, der Arzt Ernst-Ludwig Iskenius und die Sozialpädagogin Monika von Mirbach.

"Wir wünschen uns die Welt so, dass es uns gar nicht geben bräuchte", sagte die Vorsitzende, Pfarrerin Brigitte Güntter, "die Welt ist aber nicht so und deshalb sind wir froh, dass es Refugio seit 20 Jahren gibt". Sie dankte den Geburtshelfern, nahen und fernen Verwandten sowie den Paten und Spendern, die Refugio VS immer wieder Geld zustecken. So wie die Stadt und der Landkreis – Landrat Sven Hinterseh sprach Grußworte auch im Namen des Oberbürgermeisters Rupert Kubon und lobte Refugio VS als "humanitären Leuchtturm".