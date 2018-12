Villingen-Schwenningen Refugio leidet unter massiven Geldsorgen

Villingen-Schwenningen. Die Lage ist prekär. "Refugio", dem Psychosozialen Zentrum für traumatisierte Flüchtlinge in Villingen-Schwenningen, fehlen noch rund 30 000 Euro, um das Jahr mit einer schwarzen Null beenden zu können. Viele Spenden kamen im Jubiläumsjahr zwar herein, aber in Aussicht gestellte Mittel des Bundes sind nun doch nicht geflossen. Eigentlich kennt Ruth Holzhauer – Mitbegründerin von Refugio und heute eine von zwei Vorsitzenden sowie Schatzmeisterin – seit nunmehr 20 Jahren nichts an deres als den Kampf ums Geld. Doch diesmal sei die Lage besonders dramatisch, sagt sie.