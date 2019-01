Villingen-Schwenningen Redaktionsteam packt in Vesperkirche an

Das liegt auch an den vielen Helfern, die die Gäste freundlich begrüßen und mit allem versorgen. Etwa Uwe Fischer aus Tuningen. Er hilft wie viele andere seit Jahren in der Vesperkirche mit. Seit September ist er im Ruhestand und will sein Engagement noch ausbauen – zumal seine Frau eine Woche lang die Küchenleitung inne hat. Er sei halt so reingerutscht, sagt er. "Es macht aber auch riesig Spaß." Am Donnerstag ist er als Träger eingeteilt, sortiert das schmutzige Geschirr, bringt es zum Spülen und holt neues. Fischer trägt einen Schrittzähler: 6244 Schritte sind es bis 14.37 Uhr. "Aber das werden noch ein bisschen mehr."