Villingen-Schwenningen Redaktionsteam hilft bei Vesperkirche mit

Auch im Küchenbereich im Nebengebäude läuft alles wie am Schnürchen. Wasserdampf beschlägt die Fensterscheiben. Zu den Stoßzeiten liefern die Träger im Fünf-Minuten-Takt die Kisten mit dem schmutzigen Geschirr an und tragen das saubere Geschirr sowie Kaffee- und Kuchennachschlag zurück in die Kirche. Das Team ist auf verschiedene Stationen verteilt: ein Helfer für die Gläserküche, zwei Vorspüler, ein Helfer, der die große Spülmaschine bedient, jemand zum entfernen des groben Schmutzes, zwei zum Einwickeln des Bestecks in die Servietten und drei Abtrockner, die das saubere Geschirr wieder in die Kisten verräumen.

Marlene Hermann ist in dieser Woche Küchenaufsicht. Sie ist bereits seit neun Uhr im Einsatz, bereitet alles vor und beginnt schon am frühen Vormittag mit einigen Frauen die Vespertüten vorzubereiten, die jeder Besucher mitnehmen darf. "Wir sind hier bis 15 Uhr beschäftigt, wir sind die letzten, die fertig werden", erzählt sie. Aber das Team sei wahnsinnig nett. "Ich habe Freude beim Schaffen. Man lernt Menschen kennen."

Früher wurde von Hand gespült

Hermann ist schon von Anfang an, seit 17 Jahren dabei. "Damals haben wir noch alles von Hand gespült", erinnert sie sich. Zu Anfang war das Team froh, wenn an einem Tag 50 Essen über die Theke gingen. "Wenn es heute 120 Essen sind, sagen wir: ›Das ist aber wenig.‹" Sie schneidet noch schnell einige Kuchenstücke zurecht, die hoch auf die Empore sollen. "So eine Kuchenauswahl haben sie in keinem Café", lobt sie das reichhaltige Backwerk der Helferinnen: Kirschrollen, Mandarinenschnitten, Käsekuchen. Dann flitzt Hermann auch schon wieder weiter.

Kurz nach 15 Uhr, der letzte Vesperkirchen-Besucher verlässt die Pauluskirche. Geschafft! Der Blick in die Gesichter der Ehrenamtlichen verrät: Es war ein intensiver und anstrengender, aber auch ein bereichernder Tag. Und wiederum gibt’s ein Dankeschön für die Helfer vom Schwarzwälder Boten vor versammelter Mannschaft – das tut gut! Gerne kommen wir im nächsten Jahr wieder. Für alle anderen hat die Vesperkirche noch bis zum 16. Februar geöffnet.