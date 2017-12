Villingen-Schwenningen Redaktion lädt zum Adventscafé ein

Die Erwachsenen können derweil einen Blick in den Schwarzwälder Boten werfen und mit den Lokalredakteuren ins Gespräch kommen. Selbstverständlich wird an diesem Nachmittag auch fotografiert und bereits in der Ausgabe am nächsten Tag über das Adventscafé berichtet. Mit einem bisschen Glück findet sich also der eine oder andere Besucher in der Samstagsausgabe des Schwarzwälder Boten wieder.