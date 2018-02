Villingen-Schwenningen Recyclingzentren tageweise geschlossen

Villingen-Schwenningen. Die Recyclingzentren Villingen und Schwenningen bleiben am 8. Februar (Schmutziger Donnerstag) und am 13. Februar (Fastnachtsdienstag) geschlossen. Am Mittwoch, 7. Februar und am Samstag, 10. Februar sowie am Mittwoch, 14. Februar (Aschermittwoch) sind die Recyclingzentren regulär geöffnet. Dies teilt das Landratsamt mit.