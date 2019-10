Villingen-Schwenningen Rechtsstreit um Metzgerei Paul geht weiter

Vorverfahren läuft

Daraufhin "haben wir Anfang Oktober eine Gegendarstellung beziehungsweise Berichtigung an das Gericht gesendet", berichtet der 49-Jährige, der sich gegenüber unserer Zeitung jedoch noch nicht näher zum Inhalt der beiden Schreiben äußern möchte.

Beim Landgericht berichtet Pressesprecherin Mirja Poenig, dass derzeit noch das schriftliche Vorverfahren laufen würde, bei dem die Parteivertreter sich zunächst schriftlich über den Prozessstoff austauschen würden. "Dies dient der sachgerechten Vorbereitung des Gerichts in komplexeren Fällen, da hierdurch der Sach- und Streitstand zwischen den Parteien bereits dargelegt ist", so Poenig auf Anfrage. Zugleich habe der zuständige Vorsitzende Richter am Landgericht die Ermittlungsakte der Staatsanwaltschaft Konstanz angefordert.

"Nach deren Sichtung wird vermutlich die Anberaumung eines Termins erfolgen", so die Pressesprecherin. Allerdings sei noch nicht klar, wann die Verhandlung in diesem Zivilprozess anstehen könnte. Bärenbold, der mittlerweile bei einer anderen Metzgerei angestellt ist, bleibt deshalb weiterhin nichts anderes übrig, als abzuwarten.