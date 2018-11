Villingen-Schwenningen Rechtsradikale Flugblätter empören Rentner

Inwieweit die Handzettel die Runde machen? Der erboste Rentner ist zwar nicht der einzige im Viertel, aber "es hat nicht jeder bei uns in der Nachbarschaft etwas bekommen", erzählt er. Andere Anwohner wollen einen älteren Herren dabei beobachtet haben, wie dieser gezielt Adressen angesteuert und Notizen gemacht habe, nachdem er die Flugblätter gesteckt habe. Weiß das Gemeinderatsmitglied der Deutschen Liga für Volk und Heimat (DLVH) Jürgen Schützinger, von der Aktion? Eine Antwort kommt prompt: "Das ist mir neu." Auch mit den angebenen Kontakten könne er nichts anfangen.

Bis an die Grenze der Meinungsfreiheit

Der Anruf in Tuttlingen ist eher eine Fehl-Anzeige: Die Pressestelle im Polizeipräsidium erfährt erst über eine Anfrage des Schwarzwälder Boten von den Zetteln. "Bei uns sind noch keine Anzeigen oder Beschwerden eingegangen", reagiert Harri Frank, Pressesprecher im Präsidium, auf die Schilderungen des Villinger Bürgers. Erfüllt der Inhalt, über den sich der ältere Herr so sehr ärgert, bereits den Tatbestand der Volksverhetzung? "So etwas muss im Einzelfall behandelt werden", bemerkt Frank. Prominentes Beispiel einer Verhetzung: die Leugnung des Holocaust, die immer wieder auch in Gerichtsakten auftaucht. Doch auch das Aufstacheln zu Hass oder Gewalt könne als Volksverhetzung gedeutet werden, so Frank; aber ob es zu einer Anklage komme, entscheide die Staatsanwaltschaft.

Wie weit solche Verteiler in der freien Meinungsäußerung gehen können und wo die Grenzen zum Straftatbestand liegen, "das wissen die nur zu genau". Im aktuellen Fall sieht der Verfassungsschutz keine Basis für Ermittlungen. "Anhaltspunkte für einen Strafantrag gibt es nicht", so der Pressesprecher. "Das ist alles über das Recht auf freie Meinungsäußerung gedeckt." Da mag sich der ältere Doppelstädter noch so sehr ärgern.