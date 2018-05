Villingen-Schwenningen Rechtes Lager bemüht sich um OB-Kandidaten

Doch auch für den AfD-Mann Martin Rothweiler und den DLVH-Vertreter und NPD-Politiker Jürgen Schützinger steht die Oberbürgermeisterwahl des Oberzentrums bevor, auf die sie sich entsprechend vorbereiten.

Ein bekannter Doppelstädter mit Bezug zu Vereinen

Schon früh, bereits im März, preschte Jürgen Schützinger auf Nachfrage des Schwarzwälder Boten nach vorne und erklärte seinen Verzicht. Stand er bei früheren Wahlen in der Regel selbst als Bewerber auf dem Wahlzettel, erklärte er dieses Mal aus Altersgründen: "Ich persönlich kandidiere nicht." Allerdings kündigte er die Kandidatur eines Bewerbers an, der seine Unterstützung erhalte. Der Mann lege allerdings Wert darauf, seine Kandidatur erst mit dem Start der Bewerbungsfrist am 7. Juli bekannt zu geben. Er sei aus Villingen-Schwenningen, sei recht bekannt und in mehreren Vereinen in entsprechenden Positionen engagiert. Schützinger kündigt nun auf erneute Anfrage des Schwarzwälder Boten für den Dienstag, 10. Juli, eine Presseerklärung zur OB-Wahl an.