Villingen-Schwenningen Rebellion gegen striktes Tanzverbot

Der Kinofilm "Footloose" (1984) mit Kevin Bacon ist Kult, das gleichnamige Musical seit 20 Jahren ein Hit. Zum runden Bühnenjubiläum geht die Show jetzt endlich auf Deutschlandtournee und gastiert am Samstag, 24. November, 20 Uhr, im Theater am Ring in Villingen.

Amerika, Mitte der 80er-Jahre. Der junge Ren zieht mit seiner Mutter in die konservative Kleinstadt Bomont, die von Reverend Moore geleitet wird, einem autoritären Pfarrer. Schon bald kommt Ren hinter das Geheimnis von Bomont: Seit der Sohn des Reverends fünf Jahre zuvor auf dem Rückweg von einer Disco tödlich mit dem Auto verunglückte, herrscht in der ganzen Stadt ein striktes Tanzverbot. Für den tanzversessenen Jungen aus der Großstadt inakzeptabel. Entschlossen kämpft Ren gegen das Verbot an, wird jedoch schnell zum Außenseiter und kommt schließlich sogar mit dem Gesetz in Konflikt. Zum Entsetzen des Pfarrers verliebt sich seine Tochter Ariel auch noch in Ren. Und der hat einen riskanten Plan: Er möchte für alle einen Abschlussball organisieren.

Der Soundtrack zum Film war 1985 für den Grammy nominiert, Musik und Text für zwei Oscars. Der Titelsong hielt sich wochenlang auf Platz eins der US-Charts. Zum 20-jährigen Bestehen geht es nun mit Dialogen in deutscher Sprache und der Original-Musik erstmals auf Tournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz.