Villingen-Schwenningen Real-Markt steht vor ungewisser Zukunft

Pressesprecherin gibt keine Auskunft

Die x+bricks AG, mit Sitz in Frankfurt/Main, wurde im September 2018 von dem Immobilienexperten Sascha Wilhelm gegründet und kaufte in kurzer Zeit im Einzelhandel über 20 Immobilien auf. Die Redos Real Estate GmbH mit Sitz in Hamburg ist der andere Interessent. Die Hanseaten sind ebenfalls ein Immobilienunternehmen und arbeiten bezüglich des möglichen Real-Deals mit der US-Bank Morgan Stanley zusammen.

Unklar ist, was mit dem Namen Real passiert sowie mit Märkten, bei denen man sich in größere Häuser eingemietet hat, wie das beim Schwarzwald-Baar-Center in VS der Fall ist. Die Pressesprecherin von Metro wollte sich aufgrund des laufenden Verkaufsprozesses dazu nicht äußern.