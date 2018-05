Villingen-Schwenningen RC unterstützt TransDia-Rennen

Die Anfrage, ob der RC 1886 Villingen die Veranstaltung durchführen kann, da der Verein nach vielen veranstalteten Radrennen über das notwendige Wissen verfügt, wurde vom Vorstand des RC gerne mit Ja beantwortet.

Voraussetzung, um an dem Rennen teilnehmen zu können, ist eine Organtransplantation, die mindestens ein Jahr zurückliegt oder eine Dialyse, die seit mindestens sechs Monaten stattfindet. Der RC Villingen freut sich diesem Personenkreis eine Plattform für ihren Sport bieten zu können und dies im Rahmen einer deutschen Meisterschaft.

Um die Behinderungen für Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer möglichst gering zu halten, wird das Rennen am Magdalenenberg ausgetragen. Die 4,4 Kilometer lange Runde gilt es fünf Mal zu absolvieren und kann als mittelschwer betrachtet werden. Am Ortsausgang Rietheim hoch zur Kapelle am Magdalenenberg führt die Strecke und geht entlang des Waldes. Kurz nach dem Wald wird gestartet, und die Rennstrecke hat ihren Wendepunkt beim Wasserreservoir, von dort aus geht es wieder über eine Abfahrt zurück zum Startpunkt. Der Start erfolgt am Freitag, 11. Mai, 15 Uhr, ab 14 Uhr wird die Strecke gesperrt. An allen Einmündungen sind Absperrungen, um die Strecke frei vom Verkehr zu halten. Landwirtschaftlichen Fahrzeugen wird nach Vorgaben durch die Ordner das Fahren in Rennrichtung zu ihren Feldern erlaubt. Der Wanderparkplatz in der Lohrstraße sollte während des Rennens nicht benutzt werden. Sowohl der RC Villingen als auch der Veranstalter TransDia und die Sportler, die trotz ihrer gesundheitlichen Probleme sich nicht abhalten lassen, Sport auf hohem Niveau zu treiben, freuen sich über zahlreichen Besuch.