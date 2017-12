Villingen-Schwenningen Razzia: Mehr als zehn Personen vorläufig festgenommen

"Es gab mehr als zehn vorläufige Festnahmen", berichtet Polizeisprecher Michael Aschenbrenner auf Anfrage. Er bestätigt aber ebenso Informationen, dass einige der Beschuldigten mittlerweile wieder auf freien Fuß gesetzt wurden.

Bei der Razzia, bei der nicht nur in VS, sondern ebenso in Donaueschingen und auch außerhalb von Baden-Württemberg Objekte durchsucht wurden, sind nach Auskunft des Polizeisprechers Beweise sichergestellt worden.

Verbindungsbeamte aus anderen Bundesländern vor Ort