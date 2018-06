Villingen-Schwenningen Raumkonzept nimmt Gestalt an

Zum Kooperationsteam der vier Stadtgemeinden hat sich inzwischen auch der vorgesehene Begleitausschuss konstituiert. Nach Auskunft von Dekan Wolfgang Rüter-Ebel hat Juliane Sacher den Vorsitz übernommen und Pfarrer Udo Stober die Stellvertretung. Pfarrer Oliver Uth macht das Finanzcontrolling für die Vier. Zudem soll eine neue Diakonenstelle für Kinder-, Familien- und Jugendarbeit eingerichtet werden, die der Kooperationsgruppe zugeordnet ist.

In der Jakobus-Pfarrei Niedereschach werden im Herbst die neuen, künstlerisch gestalteten Fenster im Kirchenraum des Gemeindezentrums eingebaut. Auf dem Vorplatz mussten vier kranke Bäume gefällt werden. Noch offen ist, so Pfarrer Peter Krech, ob neue Bäume gepflanzt oder die vier Kreisflächen mit Mosaiken gestaltet werden.

Die Kirchenältesten der Johannes-Pfarrei treffen sich am kommenden Wochenende zu einem Ältestentag in Niedereschach. In der Lukas-Pfarrei wird am 8. Juli mit allen vier Stadtgemeinden ein Familiengottesdienst mit Abendmahl gefeiert. Zum Stadtlauf in Villingen am 15. Juli wirbt Pfarrer Oliver Uth für eine Laufgruppe der Kirchengemeinde Villingen. Bereits um 8.30 Uhr gibt es im Gemeindezentrum an der Sperberstraße ein Läuferfrühstück, anschließend wird hier Gemeindegottesdienst gefeiert, bevor der Stadtlauf startet.

In der Matthäus-Pfarrei freut man sich, dass die offene Versöhnungskirche jetzt als Pilgerkirche am Jakobusweg mit der Mittagsandacht der Kirchenhüter jeweils mittwochsmittags gut angenommen wird. Pfarrerin Bettina von Kienle freut sich über Rezepte für ein Kräuterkochbuch. Im Herbst wird in der Matthäuspfarrei das Projekt "verlassene Eltern" starten, ein Angebot für Eltern, deren Kinder jeglichen Kontakt mit ihnen abgebrochen haben.

Die Paulus-Pfarrei feiert am 6. Juli in Unterkirnach ein Mitarbeiterfest. Die vakante Pfarrstelle soll zum 1. September wieder besetzt werden. Nach Auskunft von Dekan Rüter-Ebel blieben zwei Ausschreibungen bisher erfolglos. Damit steht jetzt das Besetzungsverfahren durch den Evangelischen Oberkirchenrat an. Die Vakanzvertretung wird von Pfarrer Uth wahrgenommen. Den neuen Konfirmandenkurs wird Gemeindediakonin Christine Janke ­leiten.