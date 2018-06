Villingen-Schwenningen Raum für kreatives Schaffen und Werkeln

Und wie kann man sich die Werkstatt nun genau vorstellen? Es handelt sich um Räumlichkeiten, in denen alle Interessierten die Möglichkeit haben, sich nach Lust und Laune kreativ auszutoben. Egal ob man Gartenmöbel für die heimische Oase anfertigen oder sich im Acrylmalen versuchen möchte, in einer Offenen Werkstatt stehen die Materialien und Geräte zur Verfügung. Dies ist besonders hilfreich, wenn kein eigener Keller oder keine eigene Werkstatt zur Verfügung steht. "Neben den angebotenen Tätigkeiten ist auch der Austausch mit anderen ein wichtiger Aspekt. So kann man sich gegenseitig helfen und inspirieren. Das motiviert ungemein", so Ruf. Dies sei nur einer der zahlreichen Vorzüge einer Offenen Werkstatt. Man kann sich sozial engagieren und nebenbei werden Ressourcen und Umwelt geschont. Die Werkstatt ist zudem ein Raum der freien Entfaltung. "Bezüglich des Konzepts lässt sich die Werkstatt im weiten Sinne mit einem Fitnessstudio oder einer Bibliothek vergleichen. Auch dort kann das Angebot dem eigenen Bedarf angepasst werden."