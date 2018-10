Villingen-Schwenningen Rauer Wind zwischen den OB-Kandidaten

Wüste Beschuldigungen

Und wie zu Beginn des Wahlkampfs, als aus einem gegnerischen Lager heraus mafiöse Gerüchte gegen Jürgen Roth lanciert wurden, die seitens der Staatsanwaltschaft Konstanz als haltlos eingestuft worden sind, so machen auch vor dem zweiten Wahlgang wieder wüste Beschuldigungen die Runde. Wieder soll die Presse offenbar instrumentalisiert werden. Wieder ist Jürgen Roth das Ziel. Am Donnerstag beispielsweise erreichte ein Leserbrief auf dem Postweg nicht nur unsere Redaktionen in Villingen-Schwenningen und der Wochenzeitung WOM in Oberndorf, sondern auch zumindest eine weitere Zeitungsredaktion vor Ort. Der Absender: ein Name, den es so in Schwenningen, das als Wohnort angegeben wird, durchaus geben könnte – der dort aber nach Recherchen und laut Einwohnermeldebuch eben nicht vorzukommen scheint. Die Person gibt an, Mitarbeiter unter Roth gewesen zu sein und holt zum Rundumschlag von der beruflichen Tätigkeit als Chef im Rathaus bis in privateste Gefilde des Tuninger Bürgermeisters aus. Ausführliche Recherchen aber lassen davon ausgehen: Eine Person mit diesem Namen existiert hier nicht und hat auch nie im Tuninger Rathaus gearbeitet. Der "Leserbrief" wird daher nicht veröffentlicht.

Der Fridi-Faktor

Während sich die beiden Favoriten selbst in Wahlkampfthemen – naturgemäß – uneins sind, kämpft Fridi Miller an anderer Front. Sie übergoss nach dem für sie schlechten Wahlergebnis am Sonntag die anderen OB-Kandidaten oder deren Unterstützer mehrfach mit wüsten Beschimpfungen im Internet. Darüber hinaus glaubt die selbsternannte Aufdeckungspolitikerin aus Sindelfingen schon nach dem ersten Wahlgang an einen handfesten Wahlbetrug in Villingen-Schwenningen. Per Eilverfahren gegen das Land Baden-Württemberg will sie eine Verschiebung des zweiten Wahlgangs vor dem Verwaltungsgericht Freiburg erwirken.

Schon zum zweiten Mal versucht damit ein Kandidat, einen doppelstädtischen OB-Wahltermin im Vorfeld zu verhindern – beim ersten Mal war es Lars Henker, der in einer Kuchenspende bei einer Wahlveranstaltung von Marina Kloiber-Jung einen Affront und eine Ungleichbehandlung der anderen Kandidaten vermutete und sich deshalb einerseits an das Regierungspräsidium wandte, andererseits seine Kandidatur zurückzog. Im Fall Miller bestätigte die Justizbehörde nun im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten den auch neuen Vorgang.

Es ist anders als in anderen Städten. Meist macht Miller im Nachhinein mit einer Wahlanfechtung den Gewählten das Leben so schwer, dass diese zunächst als Amtsverweser ihr Dasein in den Rathäusern fristen müssen, ehe sie ihr Amt vollumfänglich ausüben können. Nun soll die Wahl am 21. Oktober gar nicht erst möglich werden, wenn es nach der Dauerkandidatin geht. Die Stadt VS als "Beigeladene" und das Regierungspräsidium dürfen sich nun zur Sache äußern, erklärte Richter Klaus Döll vom Verwaltungsgericht im Gespräch. Ob man in Villingen-Schwenningen von dieser Möglichkeit Gebrauch macht, klären indes aktuell das Wahlamt als Fachamt sowie die Experten des städtischen Rechtsamtes, sagte die Pressesprecherin der Stadt, Oxana Brunner. Schon im Laufe der nächsten Woche werde bei Gericht entschieden, ob dem Antrag von Fridi Miller stattgegeben werde, so Döll. Doch auch dann muss mit den Rechtsstreitigkeiten mit der streitbaren Sindelfingerin längst nicht Schluss sein – eine Wahlanfechtung nach einem zweiten Wahlgang schließt sie nicht aus.

Ende naht (vielleicht)

Kommt es am 21. Oktober zur Wahl, stehen Jörg Röber, Marina Kloiber-Jung, Jürgen Roth, Fridi Miller und Cem Yazici in genannter Reihenfolge auf dem Wahlzettel. Am Donnerstag tagte der Gemeindewahlausschuss und stellte das, nachdem der Rathausbriefkasten am Vorabend leer war, auch ganz offiziell fest.

