Villingen-Schwenningen Raubüberfall auf Friedhof: zwei Festnahmen

Villingen-Schwenningen. Die Kriminalpolizei hat am Freitag zwei Männer festgenommen, die in dringendem Tatverdacht stehen, am Montag einen 56-jährigen Mann auf dem Friedhof ausgeraubt zu haben. Nach den Ermittlungen forderten die Männer (29 und 48 Jahre alt) gegen 21.55 Uhr von dem 56-jährigen Mann die Herausgabe von Geld. Als er der Forderung nicht nachkam, versetzte ihm der 29-Jährige einen Kopfstoß auf die Nase. Danach durchsuchten sie die Kleidung des stark blutenden Opfers. Aus der Hosentasche raubten sie den Geldbeutel mit wenigen Euro Bargeld, samt Scheckkarte und Personalausweis. Es wurde Haftbefehl gegen die mehrfach vorbestraften deutschen Tatverdächtigen erlassen.