Villingen-Schwenningen Rattenproblem bei der Deutenbergsporthalle

Vor allem, wenn Essensreste in die Mülleimer geworfen werden, würden die Tiere geradezu angelockt und treten dann vermehrt auf.

In solchen Fällen sei die Stadt auf die Beobachtungen von Bürgern angewiesen. Hinweise könnten per E-Mail beim städtischen Account, telefonisch in der Zentrale oder über die sozialen Medien erfolgen.

Derzeit werde geprüft, ob für Menschen unbedenkliche Köder auch im Außenbereich eingesetzt werden können, um der Rattenplage entgegen zu treten.

Falke appellierte in diesem Zusammenhang an die Bürger, keine Essensreste in diesem Bereich zu hinterlassen, denn damit werde eine Nahrungsgrundlage für die unerwünschten Nager geschaffen. Dass Ratten in Städten auftreten, ist ein Jahrhunderte altes Problem. Laut Madlen Falke werden in Gebieten, wo die Tiere aufgefallen sind, auch Köder in den Kanälen ausgelegt. Dies sei aber keine Maßnahme, die flächendeckend erfolgen könne.

Erst jüngst sorgte eine Rattenplage in der Villinger Innenstadt für Aufregung.