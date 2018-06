Villingen-Schwenningen Ratschläge zur Berufswahl für Eltern

Schwarzwald-Baar-Heuberg. Deshalb werden Katrin Friedel und Jan Buschmann von der Berufsberatung der Agentur für Arbeit Rottweil-Villingen-Schwenningen in einer Impulsveranstaltung auf der Starter Messe in Rottweil am Samstag, 30. Juni, 11 Uhr am Stand der Agentur für Arbeit unter anderem den Berufswahlfahrplan besprechen, Übergänge im Leben herausarbeiten und Fragen beantworten. Eine möglichst frühzeitige Beschäftigung mit der Berufs- oder Studienwahl ist der Schlüssel für einen erfolgreichen Einstieg in das Berufsleben. Damit Eltern ihr Kind bei der Entscheidungsfindung unterstützen können, bietet die Berufsberatung der Agentur für Arbeit diese Impulsveranstaltung an. Der Übergang Schule-Ausbildung/Studium- Beruf stellt den Nachwuchs vor vielfältige Herausforderungen. Anmeldungen sind bis zu drei Tage vor Beginn der Messe im Berufsinformationszentrum der Agentur für Arbeit in Rottweil unter der E-Mail-Adresse Rottweil.BIZ@arbeitsagentur.de möglich. Sollte kurzfristig eine Teilnahme gewünscht werden, ist eine Kontaktaufnahme am Stand der Agentur für Arbeit (Stand 7) möglich.