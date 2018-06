Villingen-Schwenningen Rat befürwortet Baumgrabfeld auf dem alten Friedhof

Nicht länger aufschieben lässt sich die Sanierung des maroden Dachgebälks der Wendelinskapelle. Das sakrale Gebäude ist einsturzgefährdet. Dies ergab die Untersuchung durch eine Fachfirma, die ein fauliges Dachgebälk analysierte. Mosbacher geht von Sanierungskosten in Höhe von rund 6000 Euro aus, die vertragsgemäß via Ortsbudget von der Stadt zu tragen sind. Um den Sanierungsbeitrag zu minimieren, plant Mosbacher einen Spendenaufruf zu veröffentlichen. Auch in der Kirchengemeinde soll ein Spendenaufruf erfolgen.