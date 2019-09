Villingen-Schwenningen Raser, Lärm und Müll im Rietviertel

Was er beschreibt, trübt die scheinbare Idylle. Dass sich an das Tempolimit, wonach Schrittgeschwindigkeit zu fahren ist, in Riet-, Turm- und Bogengasse kaum jemand halte und viele Autofahrer stattdessen förmlich durch die Gassen bretterten, ist nur ein Aspekt – und ließe sich nach Meinung des Anwohners durch eine geschicktere Anbringung von Verkehrszeichen ein wenig mildern. Autos, die auf der Suche nach dem bequemsten Weg entgegen der Einbahnstraßenregelung fahren oder Eckenparker, die die Zufahrt von Rettungsdiensten oder die Feuerwehr behindern und für eine schlechte Einsicht in die andere Straße sorgen, sind das andere.

Parksituation ist schwierig