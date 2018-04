Villingen-Schwenningen Punktlandung fürs Kreistierheim

Donaueschingen (ahg). Sollte das rasante Tempo der Baumaßnahme so weitergehen, stehen Anfang August der Umzug in das neue Heim und voraussichtlich am 15. September die Eröffnungsfeier samt Bürgerfest an.

Die Witterung mit einem Kälteeinbruch zu Jahresbeginn ließ zunächst früh Zweifel am Einhalten des Zeitplans aufkommen. Doch das Bauunternehmen Decker brachte durch verstärktes Engagement die Planung wieder ins Lot. "Ein Meilenstein ist mit diesem Richtfest gelegt. Es ist ein großer Tag mit dieser traditionellen Handlung zum Abschluss dieser Phase", so Landrat Sven Hinterseh.

Donaueschingens Bürgermeister Erik Pauly bemerkte: "Was zunächst unmöglich erschien, ist durch mühevollen Einsatz aller Akteure gelungen."