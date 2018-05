Villingen-Schwenningen Ran an die Pixel!

Schwarzwald-Baar-Kreis. Im Zwei-Jahres-Turnus fällt ist für den Medienprofessor Michael Hoyer und sein Team die Qual der Wahl besonders groß: Dann nämlich brütet die Jury über unzähligen digital bearbeiteten Bildern. Witzige Collagen, hintergründige Denkanstöße in Foto-Form, bunte Farbenspiele und völlig verrückt inszenierte Bildaussagen, alles ist erlaubt – außer das Kopieren aus dem Internet natürlich. Viele Schüler und Studenten aus den Landkreisen Schwarzwald-Baar, Rottweil und Tuttlingen machen von diesem Freischein jedes Mal Gebrauch und reichen ihre Arbeiten bei der Jugendkunstbiennale ein.

Manche Bilder gehen regelrecht unter die Haut, etwa das Gewinnerbild von 2008, bei dem Not leidende Kinder den Betrachter aus stahlblauen Augen stumm anschauen. Ihr Ausdruck – undurchdringlich, traurig. Die Augen sind Spiegel der Seele, wie der Titel des Bildes verrät. Dass in den Köpfen junger Künstler meist mehr steckt, als nur Kreativität, wird auch in anderen teils dramatischen Bildaussagen deutlich. Für das Gewinnerbild 2014 hat sich die Bildautorin via Bildbearbeitungsprogramm in die Magersucht gehungert – mit den Kilos schwindet im Gesicht ablesbar aber auch die Lebenslust. Tristesse, aber auch Ruhe und eine seltsame Gelassenheit versprühen die "Hinterlassenschaften einer Generation" aus dem Jahre 2012, Heimatliebe die Bildmontage, die ihrem Urheber 2016 den Sprung ganz hoch aufs Treppchen ermöglicht hat.

Wer schnell ist, kann noch am Wettbewerb teilnehmen, der Anmeldeschluss wurde bis zum 25. Mai verlängert. Die 30 besten Arbeiten werden prämiert.