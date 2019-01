VS-Villingen. Rainer Wursthorn vom Ski-Club Villingen bietet allen Einsteigern und Freizeit-Langläufern kostenlose Tipps und Tricks, die am Lauf "Zwei Stunden am Auerhahn" am Sonntag starten wollen. Rainer Wursthorn ist an diesem Freitag von 15 bis 17 Uhr beim Gasthaus Auerhahn vor Ort. Mitzubringen sind Langlaufski und Stöcke. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Am Sonntag, 20. Januar, startet der Lauf um 10 Uhr und ist für alle Leistungsklassen, auch für Einsteiger, sehr interessant. Mit der Teilnahme unterstützen die Läufer den Förderverein Freibad Tannheim.