Villingen-Schwenningen Rätsel um die Verätzungen ist nun endgültig gelöst

So wurde die Asche, in Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft, zur Auswertung in ein Labor gegeben. Am Mittwoch, und damit exakt 100 Tage nach dem Vorfall, erhielten die mit dem Fall betrauten Beamten schließlich die Lösung für das Rätsel. "Bei der Untersuchung wurde herausgefunden, dass keine anderen, bislang unbekannten Substanzen, in der Asche waren", erklärt Polizeisprecher Dieter Popp auf Anfrage des Schwarzwälder Boten. Vielmehr sei es bei dem Vermischen von Asche und Wasser zu einer chemischen Reaktion gekommen – so sei dabei eine alkalische Lösung entstanden. "Das Problem war, dass für die Vermischung Quellwasser genutzt wurde, dabei kam es zu einer alkalischen Reaktion", so Popp weiter.