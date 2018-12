Villingen-Schwenningen Rätsel um Brief von angeblich besorgten Mitarbeitern

Betriebsrat verwundert

Was der Firmen-Chef ebenfalls nicht versteht, ist, dass in dem Brief die Aktionäre angesprochen werden. Neudörffer sagt: "Wir sind eine Familie." Er sei selbst Aktionär und leite das Unternehmen in vierter Generation. Sein Urgroßvater habe es gegründet. "Es gibt keine Geheimnisse", erklärt er. "Und im Aufsichtsrat ist auch nur Familie."

Darüber hinaus sei für ihn klar, dass die Firma langfristig bestehen bleiben und Freude machen müsse. Deshalb plant Steinel gerade auch einen Neubau beim Flugplatz. In der Winkelstraße 7, Firmensitz seit den 50er-Jahren, wird der Platz knapp. Auch in diese Planungen seien die Mitarbeiter einbezogen worden. Der Vorstand ist ratlos. Seine Mitarbeiter hat er am Donnerstag gleich über das anonyme Schreiben informiert. Auch dort herrscht offenbar Ratlosigkeit, dasselbe gilt, wenn man sich in VS umhört.

Christoph Nock, der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende, kennt ebenfalls keinen Grund, warum sich Mitarbeiter Sorgen machen müssten. "Gar nicht", sagt er. Erst vor vier Wochen habe Neudörffer in einem Gespräch geschildert, wo es hingehen soll und wie die Geschäftszahlen aussehen. Kurz: Gut. "Wenn es wirklich Schwierigkeiten geben würde, würde der Chef uns das mitteilen", ist sich Nock sicher. Zudem finde er "es schade, dass man mit sowas nicht zum Betriebsrat geht". Bisher habe man im Gespräch noch immer eine Lösung gefunden.