Villingen-Schwenningen. Schwenningen ist am Sonntag, 8. Juli, die letzte Station der AOK-Radtreff-Tourenwochen, der regionalen Fahrradaktion für die Öffentlichkeit. Der dortige AOK-Radtreff und die AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg laden zur Tour "Sportlich durch den Schwarzwald" ein. Von Schwenningen nach Villingen an der Brigach entlang geht es zur Feldner Mühle, weiter zur Romäusquelle und über Maria Tann nach Unterkirnach. Eine Rastmöglichkeit gibt es am Drachenbrunnen in Neuhäusle, wo sich jeder mit kühlem Quellwasser erfrischen kann. Über Vöhrenbach und den Bregtalradweg fahren die Teilnehmer nach Hammereisenbach und über den Jakobusweg nach Wolterdingen. Übern Berg führt die Tour nach Brigachtal, Zollhaus zurück zum Ausgangspunkt. Die Tour ist knapp 70 Kilometer lang und für Touren-, Mountain- oder E-Bikes, nicht aber für Rennräder geeignet. Auch junge Mitfahrer ab 14 Jahren sind willkommen. Der Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am Autohaus Hils, Villinger Straße 147, Schwenningen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Teilnahme kostenlos.