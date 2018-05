VS-Villingen. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) bietet neuerdings in Villingen Fahrradtouren speziell für die ältere Generation an. Die Touren sind gedacht für Menschen, die gerne langsamer fahren wollen, sich nach einer längeren Pause wieder aufs Fahrrad wagen oder gesundheitliche Einschränkungen haben. Ausdrücklich willkommen sind E-Bikefahrer. Die Strecken verlaufen hauptsächlich auf verkehrsarmen Wegen bei einer Streckenlänge von zehn bis 20 Kilometer. Die Tourenleiter Wolfram Hildebrandt, Verena Frey und Stefan Kirchner achten auf behutsames Fahren bei mäßiger Geschwindigkeit. Die Touren finden den ganzen Sommer über im 14-tägigen Rhythmus immer am Donnerstag statt. Die erste Tour startet am 24. Mai. Die darauffolgenden Termine sind: 7. und 21. Juni, 5. und 19. Juli, 2., 16. und 30. August sowie 13. und 27. September. Treffpunkt ist jeweils der Bahnhofsvorplatz in Villingen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.