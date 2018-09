Villingen-Schwenningen. Am Samstag, 8. September, bietet der ADFC Schwarzwald-Baar durch Tourenleiterin Heiderose Granzow eine Radtour zum Teufensee bei Fischbach an. Die Tourenlänge beträgt etwa 45 bis 50 Kilometer. Mitfahren darf jedermann, unabhängig von einer Vereinszugehörigkeit. Start ist um 14 Uhr am Bahnhof in Villingen. Die Strecke führt über Weilersbach, Niedereschach zum Teufensee. Dort gibt es eine Pause mit dem eigenen mitgebrachten Vesper. Der Rückweg führt über Weiler, Burgberg und Königsfeld zurück nach Villingen. Die geschätzte Rückkehr ist zwischen 18 und 19 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Infos unter Telefon 07721/7 37 27.