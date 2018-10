Villingen-Schwenningen Radsportkreis vermisst Nachwuchsfahrer

Es folgten die Tätigkeitsberichte aus den einzelnen Sparten. Eröffnet wurde der Reigen von der Protokollführerin Hedwig Walter. Es folgte der Bericht über die aktivste Sparte, den Rennsport. Im Mittelpunkt stand die Interstuhl-Rennserie 2018 des Radsportbezirkes Schwarzwald-Zollern. 32 lizenzierte Fahrer des Radsportkreises Neckar waren gemeldet, davon 19 des RC 1886 Villingen, jeweils fünf aus Schwenningen und Deißlingen sowie drei aus Wilflingen. Auch hier wurde das Sorgenkind Nachwuchs überdeutlich sichtbar. Gerade mal ein Nachwuchsfahrer, der Schwenninger Damiano Graf, war gemeldet und am Start.

Fünf Kreisvereine richteten sechs Rennen aus mit den beiden überregional bedeutenden Rennen "Großer Volvo-Preis in Schwenningen" und dem "Abendkriterium in Deißlingen". Punktbester Kreisverein im Interstuhl-Cup war der RC Villingen mit 1385 Punkten vor dem RV Deißlingen, 311 Punkte, RsPV Schwenningen, 168 Punkte und der Alpenrose Wilflingen mit 113 Punkten. Jürgen Regele, der Fachwart für Radball, konnte nur noch über die Radballer des SV Lauffen berichten, die zur Zeit das Fähnchen der Radballer hochhalten. Mit vier Amateur- und einer Nachwuchsmannschaft sind sie in die neue Saison der Ober-Verbands- und Landesliga gestartet. Bei den Schwenningern scheint der Radball auch wieder aufzukeimen, denn vier ehemalige Radballer haben das Training aufgenommen und man richtet auch zum Wiedereinstieg der Truppe die Bezirksmeisterschaft am 2. Dezember aus.

Zufrieden zeigte sich auch der Fachwart für Kunstradsport, Ulrich Noder, mit den Leistungen der Sportler aus seinem Bereich. Beim Müller-Reise-Cup siegte Herrenzimmern, Lauffen wurde Dritter und Schwenningen Neunter. Die Bezirksmeister bei den Schülern U15 stellte Herrenzimmern mit Sandra Öhler, die es bei den deutschen Meisterschaften bis auf Platz sechs schaffte und Lauffen bei den U13 Schülern mit Lara Lohner.