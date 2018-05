Villingen-Schwenningen Radfahrerin verletzt – Mann eilt zur Hilfe

Villingen-Schwenningen. Ein BMW-Fahrer parkte seinen Wagen am rechten Straßenrand und öffnete die Fahrertür. In diesem Moment fuhr eine 75-jährige Fahrradfahrerin vorbei und fädelte mit dem Pedal an der Türkante ein. In der Folge stürzte die Seniorin und zog sich leichte Verletzungen zu. In Sorge um seine Frau kam der 78-jährige Ehemann der Radfahrerin an die Unfallstelle. In der Aufregung fuhr er mit seinem Opel gegen den geparkten BMW. Hierbei entstand Sachschaden von rund 1500 Euro.