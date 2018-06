VS-Villingen. Auf der Goldenbühlstraße in Villingen ist es am Freitag, 8. Juni, zu einem Zusammenstoß zwischen einem 47-jährigen Radfahrer und einem Chevrolet gekommen, bei dem ein Sachschaden von rund 500 Euro entstanden ist, wie die Polizei jetzt mitteilte. Nach bisherigen Ermittlungen war der Biker auf dem Radweg entlang der Pforzheimer Straße unterwegs. An der ausgeschalteten Fußgängerampel überquerte der 47-Jährige die Goldenbühlstraße und kollidierte gegen 22.15 Uhr mit dem Chevrolet. Ein hinzugekommener Autofahrer bot nach dem Unfall seine Hilfe an. Der Unfall wurde erst nachträglich dem Polizeirevier Villingen gemeldet. Die Polizei sucht den bislang unbekannten, hilfsbereiten Autofahrer. Er wird gebeten, sich als Zeuge beim Polizeirevier Villingen, Telefon 07721/ 60 10, zu melden.