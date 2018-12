Villingen-Schwenningen Radballabteilung zum Leben erweckt

Stärkste Abteilung ist der Rennsport. Insbesondere die Einradfahrer, mit drei aktiven Mannschaften und einer Vielzahl an engagierten Nachwuchsfahrern, kamen an zahlreichen Wettbewerben und der Landesmeisterschaft mit Top-Platzierungen ins Ziel. Das Pfingstradrennen fand erstmals unter einem neuen Sponsor statt und erfährt im kommenden Jahr einige Neuerungen. Ziel bleibt es, mit der Eigenveranstaltung weiterhin keine roten Zahlen zu schreiben. Eine organisatorische und gesellschaftliche Neuerung fand der Verein in seinem neuen Vereinstreffpunkt Hasenhaus, das ab sofort seine Tore für die monatlichen Treffen und Mitgliederversammlungen öffnet. "Es ist die Zukunft, dass Vereine zusammenarbeiten müssen", dankt Pfister für die Bereitstellung der Räume.