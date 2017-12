Villingen-Schwenningen Rabatt auf Prüfstand

Die CDU hatte den Antrag auf Ermäßigung gestellt, nachdem eine Familie bei der Langen Schwenninger Kulturnacht keinen vollen Eintrittspreis für ihre schwerbehinderte Tochter um Rollstuhl zahlen wollte. Nach Wunsch der Fraktion soll zudem bei diejenigen Menschen, die einen Ausweis mit Kennzeichnung B (Begleitperson) besitzen, die Begleitperson freien Eintritt bekommen.

Das ist laut Vorlage eine freiwillige Leistung des Veranstalters, aber in öffentlichen Einrichtungen in Deutschland und Europa gängige Praxis. Begründung: Menschen mit Behinderung würden nicht durch höhere Kosten, sondern aufgrund des Eintrittspreises für den Begleiter vom kulturellen Leben ausgeschlossen. Bisher hatte das Modell auch in VS gegriffen – jedoch bei gleichzeitigem Kauf eines Tickets zum regulären Preis für den Behinderten.

Die städtische Behindertenbeauftragte Beate Bea hatte sogar vorgeschlagen, alle Besucher mit Rollstuhl und deren Begleiter freizustellen. Doch eine derartige Rabattierung vorzunehmen, funktioniere nicht, hieß es von Seiten des Kulturamts. Dessen Leiter Andreas Dobmeier hatte sich erst während der Sitzung zum ersten Mal mit Beate Bea über das Thema unterhalten – und werde dies für die neue Vorlage fortsetzen.