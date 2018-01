Villingen-Schwenningen Quote im Kreis unverändert

In der Unterbeschäftigung werden zusätzlich zu den registrierten Arbeitslosen auch die Personen abgebildet, die nicht als arbeitslos gelten, weil sie Teilnehmer an einer Maßnahme der Arbeitsmarktpolitik oder in einem arbeitsmarktbedingten Sonderstatus sind. Diese Personen werden zur Unterbeschäftigung gerechnet, weil sie für Menschen stehen, denen ein reguläres Beschäftigungsverhältnis fehlt, das sind insgesamt 1427 Personen. In diesem Bereich sind beispielsweise 159 Personen befinden sich in einer beruflichen Eingliederungsphase und 316 Personen haben einen Status nahe der Arbeitslosigkeit. Davon sind 164 in einer Förderung von Menschen mit Behinderungen, 72 in einer Fremdförderung und 80 sind kurzfristig Arbeitsunfähig. Zusätzlich bekommen elf Personen einen Gründungszuschuss.