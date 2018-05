Villingen-Schwenningen Querelen um Gottesdienstregelung

Königsfeld/Dauchingen. Beide Vertreter der St. Hilarius-Pfarrei in Weilersbach hatten ihre Ämter im Zuge der Querelen um die Gottesdienstregelung zur Verfügung gestellt. Beide bleiben aber im Gremium ­aktiv.

In der aktuellen halben Stunde informierten Sprecher aus ihren Pfarrgemeinden. Bei dieser Inforunde wurde deutlich, dass jede Pfarrgemeinde ihren eigenen Charakter nicht verloren hat. So gab es in Mönchweiler in der dortigen Heilig-Geist-Pfarrei eine ökumenische Osternachts- Feier. In der evangelisch geprägten Gemeinde kamen evangelische und katholische Christen zusammen, um das Osterfeuer in die jeweilige Kirche zu tragen. Die Pfarrgemeinde St. Peter und Paul in Königsfeld feierte in einem Wortgottesdienst den Valentinstag. Paula Neugart von der Pfarrei St. Martin Neuhausen berichtete über die Feier zum Palmsonntag, die Prozession zur Kirche begleitete ein Esel.

In der Inforunde wurde aber auch deutlich, dass die Motivation in den Gemeindeteams nachlässt, "uns schwimmen die Felle davon", so die Sprecherin aus Mönchweiler. Der Grund für die teilweise Resignation liege auch an der derzeitigen Gottesdienst-Ordnung. Ganz anders sieht es in Weilersbach aus, dort gibt es ein gut funktionierendes Gemeindeteam, und die Wortgottesdienste werden auch gut besucht, so die Info von Joachim Grimm und Annette Butschle. Warum den Erstkommunionkindern Wein an ihrer ersten Heiligen Kommunion gereicht wurde, lautete die Frage aus Weilersbach wie auch aus Mönchweiler. Dieses Thema soll in einer der nächsten Sitzungen besprochen werden, so Pfarrer Alexander Schleicher. Gemeindereferentin Sabine Preuß versicherte, dass dies mit den Eltern abgesprochen war.