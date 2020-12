Eine Demonstration von "Querdenkern" gab es am Samstag in der Villinger Innenstadt. 30 Minuten und der eigenartige Spuk war vorbei. Wäre er nicht begleitet gewesen von sphärischen Klängen und wohl spöttischen Aussagen aus einem Rekorder, den der maskierte Anführer verdeckt vor sich hertrug, hätte man den Zug von 14 Vermummten, ihrem Anführer mit schwarzer Pestarzt-Maske und zwei Ordnern, alle mit Guy Fawkes-Masken, mit plakativen Parolen auf Brust und Rücken zur Pandemie, und in weiße Maler-Overals verkleidet, als närrischen Advent betrachten können. So aber war es meist nur Kopfschütteln bei den Passanten, die nach aktueller Verordnung der Behörden in der City allesamt mit Mund-Nasenschutz ausgestattet waren. Foto: Bräun