VS-Villingen (mae). Eigentlich hätte am Mittwoch in der Sitzung des Gemeinderats über die Umbenennung der Quartiere Welvert, Mangin und Lyautey sowie die Straßenbennung in den ehemaligen Kasernen-Arealen abgestimmt werden sollen. Vor dem Hintergrund der eingegangen Änderungsansträge der Freien Wähler, der Grünen sowie von Jürgen Schützinger (DLVH) und auf Wunsch der CDU-Fraktion ist das Thema aber von Oberbürgermeister Rupert Kubon von der Tagesordnung genommen werden. Wann das Thema wieder aufgegriffen wird, ist bislang nicht klar.