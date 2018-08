Villingen-Schwenningen Quartett punktet mit Stielvielfalt

2011 erschien das erste Album "Dreamscapes and Timelines" der vierköpfigen Band. Im Spätsommer 2014 folgte ein weiteres Album mit dem Titel "Kingly Desperadoes". Der "Royal Guitar Club" hatte bereits zahlreiche Auftritte in ganz Europa und entschied sich 2017 zur Arbeit an ihrem neuen Album extra nach Griechenland zu reisen. Das dort entstandene Album "Sail Beyond The Sun" erschien im Frühjahr dieses Jahres.