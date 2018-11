Villingen-Schwenningen Pyro Games erstmals auf dem Messegelände

"Ich freue mich über jeden Veranstalter, der uns wahrnimmt", sagt Patricia Rademacher, Betriebsleiterin der Südwestmesse-Gesellschaft, wenngleich sie gerne noch viel mehr Veranstaltungen auf dem Gelände hätte. Zwar nähmen die Messen, die seit Jahren in den Hallen stattfinden, viel Zeit und Raum in Anspruch, aber vor allem unter der Woche gebe es noch ausreichend Möglichkeiten. Diese würden jetzt schon gerne von großen Firmen für ihre Präsentationen genutzt.

Was die Pyro Games betrifft, bestehe schon seit längerer Zeit Kontakt zwischen Veranstalter und der Messegesellschaft. Die Feuerspiele werden seit einigen Jahren nämlich auf dem Maimarktgelände ausgetragen. Was in Mannheim funktioniert, könnte auch in Schwenningen klappen, war Rademachers Gedanke. Vor eineinhalb Jahren haben die Veranstalter das Messegelände angeschaut und für 2019 hat der Auftritt in Schwenningen in den Terminkalender gepasst. "Das läuft richtig gut in Mannheim", sagt Rademacher. "Dies erhoffen wir uns auch für hier." Auf jeden Fall sei es ganz neu, ganz anders und etwas Tolles für die Region.

Ein Großteil des 80 000 Quadratmeter großen Messegeländes werde für die Veranstaltung benötigt, schon alleine wegen der Sicherheitsabstände, die gewährleistet sein müssten.